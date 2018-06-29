Проект по отходам Байкальского ЦБК требует корректировки

Об этом заявила Росгеология



Разработанный ранее проект по переработке отходов закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) пока не может быть реализован, поскольку требует корректировки. Об этом сообщил официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев, передаёт ТАСС.



Ранее генпрокурор России Юрий Чайка, проводя совещание в Иркутске, заявил, что фактическое обезвреживание отходов БЦБК не началось до сих пор, хотя до завершения исполнения соответствующей госпрограммы осталось всего два года.



- Наше дочернее предприятие («РГ-Экология») приступило к подготовительной деятельности. В частности, начаты работы, связанные с восстановлением сети производственного экологического контроля, пробурены семь скважин, приобретается телеметрическое оборудование для организации контроля грунтовых вод на промплощадке, определены поставщики строительных материалов. Но более активную деятельность Росгеология не может сегодня вести, так как совместное обследование карт-шламонакопителей БЦБК показало, что заложенные проектные решения требуют корректировки, - сказал Сергеев.



Он напомнил, что Росгеология «длительное время не могла получить на баланс объекты БЦБК для начала работ», передача объектов госхолдингу состоялась в конце апреля.



В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК. Стоимость контракта - 5,9 млрд руб., сроки работы по рекультивации - до 2021 года, уточняет ТАСС.



