Мэрия Иркутска продаст часть здания кинотеатра «Баргузин»

Депутаты иркутской думы согласовали внесение в план приватизации городской собственности на 2018 год площадей в кинотеатре «Баргузин»



Городу в настоящее время принадлежит 41% от общей площади помещений в 2784,9 квадратных метров. Об этом стало известно на заседании думы 28 июня, сообщает IRK.ru.



В ходе обсуждения плана приватизации начальная цена продажи была увеличена в пять раз, уточняет IRK.ru.



— Коллеги много вопросов задавали про кинотеатр «Баргузин». Мы очень подробно разбирали целесообразность. В результате переговоров по «Баргузину» с 30 до 150 миллионов рублей выросла цена. Так что КУМИ достаточно хорошо провел работу, качественно провели переговоры и цена поднялась, - сообщил председатель комиссии по собственности и земельным отношениям депутат Александр Панько.

