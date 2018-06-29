Депутаты иркутской думы согласовали внесение в план приватизации городской собственности на 2018 год площадей в кинотеатре «Баргузин»
Городу в настоящее время принадлежит 41% от общей площади помещений в 2784,9 квадратных метров. Об этом стало известно на заседании думы 28 июня, сообщает IRK.ru.
В ходе обсуждения плана приватизации начальная цена продажи была увеличена в пять раз, уточняет IRK.ru.
— Коллеги много вопросов задавали про кинотеатр «Баргузин». Мы очень подробно разбирали целесообразность. В результате переговоров по «Баргузину» с 30 до 150 миллионов рублей выросла цена. Так что КУМИ достаточно хорошо провел работу, качественно провели переговоры и цена поднялась, - сообщил председатель комиссии по собственности и земельным отношениям депутат Александр Панько.
Мэрия Иркутска продаст часть здания кинотеатра «Баргузин»
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