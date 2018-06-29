Об этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил в рамках отчёта о работе правительства перед депутатами Законодательного собрания
Губернатор заявил, что за пять месяцев 2018 года реальные располагаемые доходы впервые с 2013 года имеют положительную динамику, увеличившись на 0,5%.
– Среднемесячная заработная плата работников, по предварительным данным, в 2017 году составила 37,6 тысяч рублей, что на 6,5% выше, чем в 2016 году. По этому показателю Иркутская область находится на третьем месте по СФО и 21 в Российской Федерации. В январе-мае 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата, по оценке, выросла на 9,9% до 40,5 тысяч рублей. Реальная начисленная заработная плата в 2017 году выросла на 2,7% к прошлому году, т.е. впервые за три года имеет положительную динамику. За 5 месяцев 2018 года рост более существенный – 7%. Этому способствует в том числе реализация «майских» указов президента по повышению заработной платы бюджетников. По итогам 2017 года по всем категориям работников были достигнуты показатели, рекомендуемые правительством Российской Федерации, – подчеркнул Сергей Левченко.
Иркутский губернатор: Средняя зарплата составляет 37,6 тысяч
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