Об этом заявил губернатор
По итогам 2017 года в Иркутской области зарегистрирован положительный естественный прирост. Наблюдалось снижение оттока населения – с 7 до 6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
- Правительством региона принимаются всесторонние меры по стабилизации численности населения. Одной из таких мер поддержки является предоставление земельных участков и жилых помещений многодетным, молодым семьям, детям-сиротам, - заявил губернатор.
Глава региона отметил, что многодетным семьям в Иркутской области предоставлены 516 земельных участков. Жилыми помещениями обеспечено 756 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 14% выше уровня прошлого года. Выданы свидетельства на приобретение (строительство) жилья 241 молодой семье, что на 39 семей больше, чем в прошлом году. Также выдано 248 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности, из них 173 свидетельства для молодых семей и молодых специалистов.
Из Иркутской области стали меньше уезжать
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