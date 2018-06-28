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В Улан-Удэ не меняются цены на бензин

Экономика, 
За прошедшую неделю в Улан-Удэ и стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась

Об этом сообщила сегодня администрация Улан-Удэ. Также не изменились цены на топливо в соседнем Иркутске.

А вот в Чите стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,49 руб. или 1,2 %, АИ-95 на 0,56 руб. или 1,3 %, АИ-98 на 0,54 руб. или 1,2 %, дизельного топлива на 0,57 руб. или 1,2 %.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе общественники проверили качество автомобильного топлива в Улан-Удэ, на которое поступают жалобы. На одной из заправок препятствовали в закупке топлива.

цены на нефтепродукты
 
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