В Бурятии за год погибла треть посевов

Об этом сообщил глава Бурятии



В прошлом году сложная ситуация сложилась у растениеводов, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время отчёта в Народном Хурал об итогах работы за 2017 год.



- В Бурятии за последние десять лет режим ЧС не вводился только дважды (в 2007 и 2012 годах). В прошлом году погибла и была списана треть посевов сельскохозяйственных культур. Причинённый ущерб по прямым затратам аграриев составил 195,5 млн рублей, - отметил он.



С помощью оказанной господдержки удалось достичь определенных результатов за счет увеличения площади посевов элитных семян, приобретения высокоэффективной сельхозтехники, а также ввода в эксплуатацию 845 га мелиорируемых земель, добавил глава.



