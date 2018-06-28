Об этом сообщил глава Бурятии
В прошлом году сложная ситуация сложилась у растениеводов, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время отчёта в Народном Хурал об итогах работы за 2017 год.
- В Бурятии за последние десять лет режим ЧС не вводился только дважды (в 2007 и 2012 годах). В прошлом году погибла и была списана треть посевов сельскохозяйственных культур. Причинённый ущерб по прямым затратам аграриев составил 195,5 млн рублей, - отметил он.
С помощью оказанной господдержки удалось достичь определенных результатов за счет увеличения площади посевов элитных семян, приобретения высокоэффективной сельхозтехники, а также ввода в эксплуатацию 845 га мелиорируемых земель, добавил глава.
В Бурятии за год погибла треть посевов
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