Господдержка агропромышленного комплекса в Бурятии в 2017 году была увеличена в 1,6 раза в связи с прошлогодней засухой
Об этом сообщил во время отчёта о работе за 2017 год глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Общий объём субсидий составил 1,4 млрд рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 565 млн рублей, - уточнил он. - В 2017 году объем продукции сельского хозяйства по предварительным данным составил 16,8 млрд рублей, что на 3 % ниже уровня 2016 года в силу продолжающегося засушливого периода.
В 2017 году выросло производство скота и птицы на убой в живом весе, яиц, но снизился валовый надой молока по сравнению с 2016 годом.
- Благодаря оказанной господдержке, в прошлом году удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота, оно осталось практически неизменным. Зафиксирован рост на 5,3% по сравнению с 2016 годом поголовья овец и коз - 310,6 тыс. голов. В последний раз отметку в 300 тысяч овец животноводам Бурятии удавалось преодолеть в 1996 году. Также выросло поголовье птиц – на 10 %, - отметил Алексей Цыденов.
У сельхозпроизводителей, охваченных мерами господдержки, отмечен рост поголовья: крупного рогатого скота на 4 тыс. голов, а овец и коз - на 27 тыс. голов.
По итогам 2017 года Бурятии занимает лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста производства мяса.
Глава Бурятии: Удалось сохранить поголовье крупного скота
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Господдержка агропромышленного комплекса в Бурятии в 2017 году была увеличена в 1,6 раза в связи с прошлогодней засухой
А также за незаконные гаражи, открытые канализационные люки во дворах и многое другое
В Улан-Удэ вырастет объём налоговых и неналоговых доходов
В Бурятии остро стоит проблема ликвидации 3-хсменного обучения, а также ветхих и аварийных школ
В 2017 году снижение производства произошло у крупнейшего налогоплательщика республики - Улан-Удэнского авиационного завода
По итогам 2017 года в Бурятии выросла добыча полезных ископаемых
В 2017 году впервые за пять лет удалось переломить тенденцию сокращения инвестиций в основной капитал
Размеры наказания выросли в несколько раз
Каждый третий учитель в России не знает, как рассчитывается его зарплата, начисляются ли стимулирующие и компенсационные выплаты
Глава Бурятии отчитался перед Народным Хуралом о результатах работы за 2017 год. ВИДЕО
У спортивных наставников в Бурятии появился важный стимул
Сибирское отделение Российской академии наук планирует создать в Иркутске научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Байкал»
Почти 70 семей получили субсидии
9 безработных уже пригласили на собеседование
Если в зонах будет слишком много туристов, их туда просто не пустят