Глава Бурятии: Удалось сохранить поголовье крупного скота

Господдержка агропромышленного комплекса в Бурятии в 2017 году была увеличена в 1,6 раза в связи с прошлогодней засухой



Об этом сообщил во время отчёта о работе за 2017 год глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Общий объём субсидий составил 1,4 млрд рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 565 млн рублей, - уточнил он. - В 2017 году объем продукции сельского хозяйства по предварительным данным составил 16,8 млрд рублей, что на 3 % ниже уровня 2016 года в силу продолжающегося засушливого периода.



В 2017 году выросло производство скота и птицы на убой в живом весе, яиц, но снизился валовый надой молока по сравнению с 2016 годом.



- Благодаря оказанной господдержке, в прошлом году удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота, оно осталось практически неизменным. Зафиксирован рост на 5,3% по сравнению с 2016 годом поголовья овец и коз - 310,6 тыс. голов. В последний раз отметку в 300 тысяч овец животноводам Бурятии удавалось преодолеть в 1996 году. Также выросло поголовье птиц – на 10 %, - отметил Алексей Цыденов.



У сельхозпроизводителей, охваченных мерами господдержки, отмечен рост поголовья: крупного рогатого скота на 4 тыс. голов, а овец и коз - на 27 тыс. голов.



По итогам 2017 года Бурятии занимает лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста производства мяса.



