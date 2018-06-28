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В Бурятии начнут штрафовать за неподстриженный газон

В Бурятии начнут штрафовать за неподстриженный газон
Экономика,  Фото:pixabay.com
А также за незаконные гаражи, открытые канализационные люки во дворах и многое другое

Народный Хурал одобрил ряд изменений в республиканском законе об административных нарушений.

- В целях поддержания эстетического облика территории города и в целях обеспечения мер по недопущению приведения городских территорий в ненадлежащее состояние, вводится мера ответственности за несвоевременное кошение травяного покрова, газона и стрижки живой изгороди, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Интересно, что обязанность содержания зелёных насаждений утверждена давно, а ответственность за нарушение не была оговорена.

За рисунки, граффити, надписи на фасадах зданий, тротуарах и других сооружениях, которые тоже отрицательно влияют на архитектурный облик города, введена ответственность в виде предупреждения.

Штрафовать будут за открытые и не огороженные люки.

Для нарушителей ночной тишины исключили условие отмены штрафа при устранении нарушения по первому требованию.

Также введена ответственность за размещение грунта, тары, снега на тротуарах и газонах.

Последнее время, по данным инициаторов законопроекта, увеличилось количество нападений собак на людей с причинением вреда. При этом хозяева в первый раз платят штраф в минимальном размере 500 рублей.

- Это не позволяет в полной мере понести нарушителем наказание за допущение указанного нарушения, - уверены авторы законопроекта.

Поэтому пределы штрафа увеличены от 2 тысяч до 5 тысяч рублей для физлиц. Для должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Ещё введены новые штрафы за производство земляных работ без разрешения или с нарушением требований, или без ограждений, аварийного освещения, указателей проведения работ, объездных путей и так далее. Отдельное наказание предусмотрено, если работы повлекли прекращение электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение домов или учреждений.
штраф
 
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