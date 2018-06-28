Глава Бурятии рассказал о снижении производства на Улан-Удэнском авиазаводе

В 2017 году снижение производства произошло у крупнейшего налогоплательщика республики - Улан-Удэнского авиационного завода



Это связано с плановым сокращением гособоронзаказа и снижением экспорта вертолётов. Об этом сообщил во время отчёта в Народном Хурале глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Вместе с тем на предприятии ведётся активная работа по запуску новых видов продукции, модернизации производства, - отметил он.



В августе 2017 года Улан-Удэ с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Он обещал поддержку в реализации планов авиазавода. «Можно с уверенностью говорить о том, что создан задел по развитию предприятия в долгосрочной перспективе», - заявил Алексей Цыденов.



Так, на базе Улан-Удэнского авиационного завода будет организовано производство вертолёта Ка-226ТМ с началом серийного производства в 2019 году. Уже заключены контракты на поставку продукции, в том числе на экспорт в Индию.



В 2017 году было принято решение по организации производства легкомоторных многоцелевых самолетов «Байкал» (ТВС-2ДТС) на Улан-Удэнском авиационном заводе.



- Отмечу, что развитие малой авиации - государственный приоритет. Создание конкурентоспособного аналога АН-2 уже вызвало большой интерес у других регионов Сибири и Дальнего Востока, а также иностранных государств. Воздушное судно может использоваться для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ, - отметил Алексей Цыденов.



