Алексей Цыденов: Впервые за 5 лет выросли инвестиции в основной капитал

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

В 2017 году впервые за пять лет удалось переломить тенденцию сокращения инвестиций в основной капитал



Их объём по полному кругу вырос на 19% - до 41,5 млрд рублей. Об этом сообщил во время ежегодного отчёта в Народном Хурале глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Объём внебюджетных инвестиций в 2017 году вырос на 5,8 млрд рублей и составил 29,6 млрд рублей. Существенный вклад внёс «Улан-Удэнский авиационный завод», продолжающий программу технического и технологического развития. В 4 раза выросли инвестиции в модернизацию мощностей ОАО «Селенгинский ЦКК», - отметил Алексей Цыденов.



Инвестиции в добычу полезных ископаемых выросли на 28,6% к уровню 2016 года - до 5,8 млрд рублей. Порядка 3,2 млрд рублей инвестировано в энергетику. Наибольшая доля инвестиций – 8,8 млрд рублей - была привлечена в транспортный сектор.



Из федерального бюджета Бурятия получила 7,8 млрд рублей.



- Бурятия поднялась на 35 позиций: с 73-го на 38-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских субъектов по оценке Агентства стратегических инициатив. Мы вошли в тройку регионов с наибольшим темпом роста инвестиционного рейтинга, - подчеркнул глава Бурятии.



