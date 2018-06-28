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В Бурятии увеличили штрафы за убийство собак при отлове

В Бурятии увеличили штрафы за убийство собак при отлове
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Размеры наказания выросли в несколько раз

Сегодня на последней сессии пятого созыва депутатов Народного Хурала были приняты изменения в законодательство, связанное с регулированием жизни собак в Бурятии.

По инициативе зоозащитников усилена ответственность за нарушение порядка отлова безнадзорных собак.

За нарушение порядка отлова, транспортировки и содержания бездомных животных максимальный штраф для физлиц увеличен в пять раз. Теперь он будет варьироваться в районе 1-5 тысяч рублей. Должностные лица будут платить от 2 до 6 тысяч рублей - верхняя граница выросла в три раза. Для юрлиц штраф могут назначить в пределах 4-10 тысяч рублей, против 2-3 тысяч ранее.

Аналогично выросло и равное денежное наказание и за жестокое или неоправданное состоянием здоровья умерщвление собак.

Также внесены изменения в одной формулировке. Законному привлечению к административной ответственности владельцев домашних животных, которые нарушают правила выгула, мешает существующее определение понятия в постановлении правительства республики.

Определено, что выгулом домашних животных считаются действия по выгулу домашних животных на специально отведенных площадках. Указанное понятие приводит к сложностям при определении состава административного правонарушения, так как фактическое нахождение домашнего животного в сопровождении физического лица в местах общего пользования, даже если домашнее животное осуществляет свои физиологические потребности, под определение «выгул домашних животных» не подпадает, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому с сегодняшнего дня выгулом будет считаться любое временное нахождение домашних животных вне мест постоянного содержания, то есть везде, кроме дома.

Изменение в законодательство внесено для повышения ответственности владельцев собак перед обществом.



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