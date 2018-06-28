Алексей Цыденов показал видео о позитивных переменах в Бурятии

Глава Бурятии отчитался перед Народным Хуралом о результатах работы за 2017 год. ВИДЕО
Сегодня на сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о результатах деятельности правительства. Такие отчёты проходят ежегодно; в этот раз глава представил не только сам доклад и презентацию к нему, но и необычное видео.
Ролик называется «Время позитивных перемен». Здесь показали всё самое важное, что произошло в республике: от строительства дорог до прихода лоукостера «Победа» и снижения тарифов на электричество.
Правила туризма, позволяющие регулировать рекреационную нагрузку на заповедные территории Байкала, примут в Иркутской области и Бурятии, сообщил в понедельник ТАСС Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков