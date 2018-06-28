Научный центр мирового уровня «Байкал» хотят создать в Иркутске

Сибирское отделение Российской академии наук планирует создать в Иркутске научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Байкал»



Об этом на заседании Российской академии наук сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон, передаёт ТАСС.



Научно-образовательные центры должны стать центрами интеграции академической, вузовской науки и промышленности. Согласно указу президента, к 2024 году в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.



Не менее 10 центров планируется создать в Сибири. Три из них решено разместить в Новосибирске. В Томске будет предложено создать НОЦ по гуманитарным наукам, в Красноярске - НОЦ по ракетным и космическим технологиям, в Иркутске - международный НОЦ «Байкал», в Якутске - НОЦ по космофизике, в Тюмени - НОЦ «Ресурсы холодного мира», а на Алтае - НОЦ по прикладным биотехнологиям.



Пока идёт предварительное обсуждение, уточнил академик.

