Байкал разделят на туристические зоны

Если в зонах будет слишком много туристов, их туда просто не пустят



Правила туризма, позволяющие регулировать рекреационную нагрузку на заповедные территории Байкала, примут в Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщил Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков, передаёт ТАСС.



- На сегодняшний день такой документ (правила туризма) уже есть в высокой степени готовности. Надеюсь, в этом году он будет принят или отдельно Иркутской областью и Республикой Бурятия, или совместно. В этом документе все будет чётко прописано: в какой зоне можно отдыхать, в какой - нет, а где - только при соблюдении определенных условий. Исходя из этого будет формироваться объем туристов, которые могут отдохнуть на Ольхоне без ущерба для природы, - сказал он.



По словам Зенкова, въезд на остров Ольхон ограничивать не планируется.



- Люди смогут просто приехать в Хужир (крупнейший населённый пункт на Байкале) - и 2 тысячи, и 20 тысяч человек. Но дальше вступят в силу правила посещения нацпарка, ограничения на посещение разных зон. И если лимиты уже будут выбраны, «лишние» туристы будут просто гулять по поселку, - уточнил Зенков.



Уже в этом году по инициативе прокуратуры на Ольхоне начнут вести учёт посещающих остров туристов. Специальные пункты будут установлены на Ольхонской паромной переправе; там же туристы смогут получить специальное разрешение на посещении территории Прибайкальского нацпарка, уточняет ТАСС.



Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Это также единственный населённый остров Байкала, на который летом попадают с помощью паромного сообщения, а зимой - по льду озера. Пик туристического сезона приходится на июль-август.





