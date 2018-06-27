На предприятии в Бурятии не всем работникам вовремя платили зарплату

В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокуратура Хоринского района, в ООО «Контакт» нарушали трудовое законодательство.
- Установлено, что шести работникам заработная плата за январь 2018 года выплачена 9 февраля, восьми работникам заработная плата за февраль-март текущего года выплачена только 16 апреля. Кроме того, выплаты произведены без денежной компенсации за задержку зарплаты и ниже минимального размера оплаты труда, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.
На директора ООО «Контакт» возбудили дело об административном правонарушении. После рассмотрения дела Государственная инспекция труда его оштрафовала на 10 тысяч рублей.
В дело вмешалась прокуратура
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