На предприятии в Бурятии не всем работникам вовремя платили зарплату

На директора ООО «Контакт» возбудили дело об административном правонарушении. После рассмотрения дела Государственная инспекция труда его оштрафовала на 10 тысяч рублей.



Как выяснила прокуратура Хоринского района, в ООО «Контакт» нарушали трудовое законодательство.- Установлено, что шести работникам заработная плата за январь 2018 года выплачена 9 февраля, восьми работникам заработная плата за февраль-март текущего года выплачена только 16 апреля. Кроме того, выплаты произведены без денежной компенсации за задержку зарплаты и ниже минимального размера оплаты труда, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.