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На предприятии в Бурятии не всем работникам вовремя платили зарплату

Экономика, 
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокуратура Хоринского района, в ООО «Контакт» нарушали трудовое законодательство.

- Установлено, что шести работникам заработная плата за январь 2018 года выплачена 9 февраля, восьми работникам заработная плата за февраль-март текущего года выплачена только 16 апреля. Кроме того, выплаты произведены без денежной компенсации за задержку зарплаты и ниже минимального размера оплаты труда, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.

На директора ООО «Контакт» возбудили дело об административном правонарушении. После рассмотрения дела Государственная инспекция труда его оштрафовала на 10 тысяч рублей. 
прокуратура
 
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