Дороги Улан-Удэ отремонтируют на 430 миллионов

В текущем году отремонтируют 32,47 километров дорог



В прошлом году Улан-Удэнская агломерация попала в проект «Безопасные и качественные дороги». Агломерация включает в себя столицу Бурятии - Улан-Удэ и четыре района: Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский.



Общее количество населения городской агломерации составляет 526 тысяч человек. В прошлом году приведено в нормативное состояние 56,3 километов дорог. В столице Бурятии в текущем году будет отремонтировано 32,47 километров дорог на сумму 429,7 миллионов рублей.



- Как и в прошлом году, контроль за реализацией этого проекта будет особенно тщательным. Приёмку работ осуществляет комиссия, в состав которой входят также представители общественных организаций, - сообщил мэр города Александр Голков.



В прошлом году были установлены «умные» светофоры, заасфальтированы тротуары, обустроены остановочные карманы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, сообщает пресс-служба управления по информационной политике города.



Среди сданных в эксплуатацию объектов - улица Кузнецкая от улицы Бабушкина до улицы Красной Звезды, улица Михалёва, улица Октябрьская, улица Николая Петрова, улица Блинова, ремонт участков дорог - перекресток проспекта 50-летия Октября и улица Гагарина, улица Добролюбова, улица Жердева и улица Шумяцкого, улица Комсомольская и другие.

