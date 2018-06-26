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Дороги Улан-Удэ отремонтируют на 430 миллионов

Дороги Улан-Удэ отремонтируют на 430 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В текущем году отремонтируют 32,47 километров дорог

В прошлом году Улан-Удэнская агломерация попала в проект «Безопасные и качественные дороги». Агломерация включает в себя столицу Бурятии - Улан-Удэ и четыре района: Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский.

Общее количество населения городской агломерации составляет 526 тысяч человек. В прошлом году приведено в нормативное состояние 56,3 километов дорог. В столице Бурятии в текущем году будет отремонтировано 32,47 километров дорог на сумму 429,7 миллионов рублей.

- Как и в прошлом году, контроль за реализацией этого проекта будет особенно тщательным. Приёмку работ осуществляет комиссия, в состав которой входят также представители общественных организаций, - сообщил мэр города Александр Голков.

В прошлом году были установлены «умные» светофоры, заасфальтированы тротуары, обустроены остановочные карманы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, сообщает пресс-служба управления по информационной политике города.

Среди сданных в эксплуатацию объектов - улица Кузнецкая от улицы Бабушкина до улицы Красной Звезды, улица Михалёва, улица Октябрьская, улица Николая Петрова, улица Блинова, ремонт участков дорог - перекресток проспекта 50-летия Октября и улица Гагарина, улица Добролюбова, улица Жердева и улица Шумяцкого, улица Комсомольская и другие.
дорожный ремонт
 
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