В Бурятии расширили субсидии для фермеров

Сняты ограничения по сумме и введены новые направления



Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в Бурятии внесли изменения в порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета. Введено новое мероприятие, направленное на содержание коров молочного направления.



Благодаря ему планируется наращивание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления и увеличение производства молока в товарном секторе. Ставка на одну голову будет рассчитываться в зависимости от молочной продуктивности коров в хозяйстве.



В целях улучшения маточного стада, связанной с отбором, подбором и линейным разведением воспроизводителей, субсидируется 70% от затрат на приобретение бычков до двухлетнего возраста при условии нагрузки не более 25 голов маточного поголовья на одного приобретённого бычка производителя.



Также сельхозтоваропроизводители в дополнение к имеющейся возможности получения господдержки на покупку семян зерновых и кормовых культур, смогут просубсидировать часть затрат по подготовке чистых паров в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бурятии».



С этого года определено новое мероприятие по подготовке чистых паров. Ставка субсидии составляет 1 тысячу рублей на 1га чистых паров.



Кроме того, внесены изменения в условия предоставления субсидий в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие малых сёл Бурятии» в части, снятия ограничения по объёму господдержки, выплачиваемой КФХ и индивидуальным предпринимателям, ведущим свою деятельность в сфере АПК в малых селах. При этом раньше было ограничение по сумме предоставляемой поддержки, которая составляла не более 300 тысяч рублей один раз в один руки.



Компенсация понесённых затрат КФХ и ИП ранее осуществлялась по затратам того года, в котором подана заявка. В данный момент субсидии могут предоставляться по затратам текущего и прошлого года (приобретение в 2017 году, при соблюдении всех условий затраты компенсируются в 2018 году), сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

