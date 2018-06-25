В Бурятии выпустили 2,5 млн мальков байкальского омуля

Озеро Сагаан-Нур на первый взгляд обычное и ничем непримечательное - таких в Бурятии много. Расположено между двумя хребтами – Баргузинским и Икатским



Чтобы добраться сюда из Улан-Удэ, нужно преодолеть более 400 километров. Но такое расположение и делает водоем уникальным для разведения баргузинского омуля.



Для байкальского эндемика - это идеальные «ясли», здесь не так глубоко, поэтому вода быстро прогревается, много еды и нет хищников, поэтому именно сюда в мае привезли более 5 млн личинок.



Это в 2 раза больше чем в прошлом году. Личинки омуля здесь буквально за месяц набирают вес и увеличиваются в размерах. В «яслях» становится тесно, и приходит время открыть канал. По нему мальки сначала попадают в реку Баргузин, а затем и в Байкал. Самое главное - не упустить момент.





- Если мы сейчас задержимся хотя бы на неделю с выпуском, то с учетом, что температура воды в этом озере Сагаан-Нуре уже 20 градусов, а при 25 мы можем эту молодь всю сварить, - говорит Виктор Матанцев, директор Большереченского рыбзавода.



Однако, прежде чем открыть шлюз, преграждающий путь к реке. Нужно убедиться, что мальки окрепли и готовы к предстоящим испытаниям. Для этого рыбоводам нужно поймать не менее ста особей и определить средний вес одной. Всё очень строго – за «чистотой» процесса следит комиссия, все моменты фиксируют на видео.



- Сейчас мы ожидаем, что после того, как она здесь в течение 3-4 недель находилась, будет выпущено около 2,5 миллионов подросшей, но уже готовой к взрослой жизни молоди, навеска 0,5 грамм. Когда мы откроем шандор, она, почувствовав течение воды и подчинившись естественным инстинктам, пойдет сама искать более, так скажем, свободную воду, лучшие условия, - сказал Владимир Давыдков, заместитель начальника Байкальского филиала «Главрыбвод».



Поймать неводом шустрых омульков оказалось не так-то просто, лишь спустя полтора часа специалисты вышли с нужным количеством рыбы.



- Ну лица усталые….Не фига, сколько внимания.. Ну-ка, ну-ка…ради чего мы все и собрались так.



Одна рыбка должна весить не менее пятиста миллиграмм. Это значит - молодь жизнестойка и готова к самостоятельному плаванию. Взвешивание, нехитрые подсчеты, и вердикт - мальков можно выпускать. На это ушло всего минут 10. Теперь, в течение месяца рыба, повинуясь инстинкту, будет спускаться по течению в Байкал, а рыбоводы вести учет скатившихся омульков.



- Надеемся, что в этом году в связи с запретом, введенным с этого года осенью, нам удастся отловить как можно больше производителя, чтобы заложить как можно больше икры. Одним из основных факторов, который может повлиять на увеличение объемов воспроизводства омуля, является реконструкция омулевых заводов. В этом году проводится проектирование, а в следующем году назначена реконструкция, - заявил Дмитрий Грудинин, заместитель начальника Байкальского филиала «Главрыбвод».



Отметим, чтобы полностью восстановить популяцию омуля, нужно выпускать порядка четырехсот миллионов личинок в год, но пока наши заводы выпускают 90, а всё потому, что производителя почти не осталось, сообщает «АТВ».

