Китайцы тоннами скупают бурятские лекарственные травы

Ради наживы в Забайкальском крае уничтожили почти все саранки, а в соседней Бурятии тоннами прихватывают корень Сапожниковии Растопыренной



Граждан Китая интересует не только российский лес и полезные ископаемые. К примеру, в Прибайкалье и Забайкалье, по данным сайта komenti.ru, с неменьшей охотой скупают лекарственные растения. Настоящая война за корни солодки и клубни саранок наблюдается сейчас в Забайкальском крае.



По свидетельству местных жителей, доходит до конфликтов со стрельбой. Дело в том, что килограмм корней солодки постоянно дежурящие в сёлах Оловяннинского района китайцы принимают по 300 рублей, килограмм луковиц саранки — по 500 рублей. Чтобы выкопать кило луковиц, надо уничтожить примерно сто — сто пятьдесят цветков. Ради наживы копатели (в основном это приезжие из соседних Могойтуйского и Агинского районов) разрывают поля так, что на них потом невозможно пасти скот или костить траву.



- Понятно, что работы нигде нет, Агинский округ прикончили. Там тоже безработица наступила. Но нельзя же так варварски себя вести! Как саранча настоящая! — досадует один из жителей Оловяннинского района.



- В Улетовском районе все перекопали. Желтые лилии еще остались, саранок уже почти нет, — подтверждает фермер из Забайкалья.



Тем временем, в Бурятии китайцы массово скупают растение под названием «Сапожниковия растопыренная». Чаще всего его можно найти на каменистых и щебнистых склонах, на опушках лесов и полянах, а также среди зарослей кустарников. За этим немного смешным названием таится целый набор полезных свойств: издревле корень использовали для лечения простуд, заболеваний желудка и даже рака.



Представление о заработке его добытчиков можно составить по одному из сообщений, размещённых в группе заготовителей (Вконтакте):



«Рекорд мая. Две бригады 26 человек за неделю сдали 2 тонны, получили 23 000 на человека. Кяхтинский район».



Кстати, сама по себе система закупа лекарственных российских растений сейчас упрощена до примитива: граждане Китая перекупают у сельчан корни, после чего легко получают разрешение на их вывоз в любых мыслимых и немыслимых количествах. Ведь главное — иметь накладную и чеки, которые для таможни являются веским основанием «дать добро» на то, что заготовленное лекарственное растение было приобретено, а не украдено.



В итоге корни и клубни вывозят за границу беспрепятственно, десятками тонн. Для экосистемы Бурятии, Забайкалья и других российских территорий это медленная, но верная гибель, полагают экологи, сообщает regnum.ru.

