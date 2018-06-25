Иркутск и японскую Исикаву хотят связать авиарейсом

Перспективы открытия прямого авиарейса Иркутск-Комацу обсудил губернатор Сергей Левченко с делегацией префектуры Исикава (Япония)
В настоящее время рассматривается возможность организации чартерного рейса с летнего сезона 2019 года по маршруту «Иркутск – Комацу – Иркутск». Для изучения этой темы привлечены шесть авиакомпаний, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На сегодняшний день летают регулярные пассажирские рейсы по маршруту «Иркутск – Токио – Иркутск». Стороны договорились совместно работать над перспективами развития авиаперелётов.
– Туристический поток в Иркутскую область ежегодно увеличивается. За последние три года ежегодный прирост составил в среднем 8%, что, безусловно, свидетельствует о растущем интересе иностранных туристов к отдыху на Байкале. При этом надо учитывать, что при организации рейсов наше сотрудничество и в других сферах будет происходить намного легче, – заявил губернатор.
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