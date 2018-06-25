25 Июня

24 Июня

Популярное

Иркутск и японскую Исикаву хотят связать авиарейсом

Экономика, 
Перспективы открытия прямого авиарейса Иркутск-Комацу обсудил губернатор Сергей Левченко с делегацией префектуры Исикава (Япония)

В настоящее время рассматривается возможность организации чартерного рейса с летнего сезона 2019 года по маршруту «Иркутск – Комацу – Иркутск». Для изучения этой темы привлечены шесть авиакомпаний, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На сегодняшний день летают регулярные пассажирские рейсы по маршруту «Иркутск – Токио – Иркутск». Стороны договорились совместно работать над перспективами развития авиаперелётов.

– Туристический поток в Иркутскую область ежегодно увеличивается. За последние три года ежегодный прирост составил в среднем 8%, что, безусловно, свидетельствует о растущем интересе иностранных туристов к отдыху на Байкале. При этом надо учитывать, что при организации рейсов наше сотрудничество и в других сферах будет происходить намного легче, – заявил губернатор.


авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск и японскую Исикаву хотят связать авиарейсом
Экономика, 25.06.2018
Перспективы открытия прямого авиарейса Иркутск-Комацу обсудил губернатор Сергей Левченко с делегацией префектуры Исикава (Япония)
ВСЖД обещает повышение скорости поездов
Экономика, 25.06.2018
На Восточно-Сибирской железной дороге разработана программа ремонтно-путевых работ до 2021 года
Китайская компания может отказаться от аренды лесов Бурятии
Китайская компания может отказаться от аренды лесов Бурятии
Экономика, 25.06.2018
Алексей Цыденов поставил задачу навести порядок с лесами
Популярность поезда Иркутск – Улан-Батор растёт
Популярность поезда Иркутск – Улан-Батор растёт
Экономика, 25.06.2018
Поезд пользуется популярностью у туристов из Германии и Японии
Анатолий Вассерман высказал опасение о возможной потере Россией Дальнего Востока
Анатолий Вассерман высказал опасение о возможной потере Россией Дальнего Востока
Экономика, 25.06.2018
«Дальний Восток становится всё ближе к Китаю, Корее и Японии», - заявил он
Усть-Ордынский Бурятский округ хотят сделать опорным по сельскому хозяйству
Экономика, 25.06.2018
Усть-Ордынский Бурятский округ планируется сделать опорной сельскохозяйственной территорией
Повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет объяснили тем, что они дольше живут
Повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет объяснили тем, что они дольше живут
Экономика, 25.06.2018
Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет
Бурятия заинтересовалась монгольскими способами переработки шерсти
Экономика, 24.06.2018
13 - 15 июня в Улан-Баторе прошла VIII международная встреча многостороннего партнерства по глобальной программе устойчивого развития животноводства
В Бурятии ТГК-14 уличили в незаконном использовании символики FIFA
Экономика, 24.06.2018
Бурятское УФАС России признало действия ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» недобросовестной конкуренцией
Власти Бурятии собирают заявки на всероссийский конкурс от АСИ
Экономика, 22.06.2018
Стартует всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, которое проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Исполняющий мечту деда житель Мадрида побывал в Улан-Удэ
Экономика, 22.06.2018
Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца
В Бурятии стартовал приём заявок на трудоустройство гастарбайтеров
Экономика, 22.06.2018
Со 2 по 10 июля власти республики будут собирать заявки работодателей и заказчиков о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест на 2019 год
Медведев одобрил добычу золота китайцами в Забайкалье
Экономика, 22.06.2018
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев постановил одобрить соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения (Забайкальский край), заключённое с правительством КНР в Пекине
Приставы приостановили эксплуатацию двух кранов лесозаготовителя в Приангарье
Экономика, 22.06.2018
Судебные приставы поселка Чунский Иркутской области приостановили эксплуатацию двух грузоподъемных башенных кранов одного из лесоперерабатывающих предприятий
Читинцы заявили в прокуратуру о завышенных кредитах на сеансах массажа
Экономика, 22.06.2018
В прокуратуру стали поступать обращения от жителей Читы и районов Забайкальского края о том, что они во время сеансов, в том числе массажа, покупали товары в кредит по явно завышенной стоимости. Об этом Заб.ру 22 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^