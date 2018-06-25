Анатолий Вассерман высказал опасение о возможной потере Россией Дальнего Востока

«Дальний Восток становится всё ближе к Китаю, Корее и Японии», - заявил он



Известный журналист, политолог, участник и победитель множества интеллектуальных игр Анатолий Вассерман на всероссийском форуме «Амур» в Хабаровске представил свою точку видения развития Дальнего Востока. Об этом сообщает портал DVhab.ru.



Анатолий Вассерман приехал с темой «Миссия Дальнего Востока в судьбе России».



— Чтобы остановить отток, людей необходимо увлекать местными возможностями, но и их надо наращивать. Прежде всего — улучшать транспортное сообщение с остальной страной. России необходимо удержать Дальний Восток. Сейчас сложилась тенденция его отдаления от государства, и он всё ближе становится к Китаю, Корее и Японии, — сказал Анатолий Вассерман.



По словам политолога, Россия неполноценна без дальневосточных территорий, так как «одна из ключевых особенностей русской цивилизации — поиск единства в разнообразии».



— Для стратегического развития Дальнего Востока необходимы как минимум две вещи: во-первых, воссоздание своих пассажирских самолетов, во-вторых, совершенствование Транссибирской магистрали. Чем выше пропускная способность путей сообщения, тем больше возможностей развития высокотехнологичного производства. С целью единения с другими регионами страны необходимо строительство дополнительных магистралей, что создаст фундамент для формирования производственной кооперации, — поделился Анатолий Вассерман.



