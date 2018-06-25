Усть-Ордынский Бурятский округ планируется сделать опорной сельскохозяйственной территорией
Об этом губернатор Сергей Левченко заявил на открытии «Сурхарбан- 2018», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
– Аграриям округа оказывается значительная государственная поддержка. В 2017 году на эти цели было выплачено почти 715 млн рублей. В настоящее время в шести районах насчитывается почти 30 сельскохозяйственных организаций, 800 крестьянских хозяйств, более 40 тысяч личных подсобных хозяйств. Мы и впредь будем поддерживать этот сектор экономики. А у правительства области есть необходимые механизмы, и мы их список расширяем, чтобы Усть-Ордынский Бурятский округ был успешной опорной сельскохозяйственной территорией региона, – подчеркнул губернатор.
Усть-Ордынский Бурятский округ хотят сделать опорным по сельскому хозяйству
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 25.06.2018
Усть-Ордынский Бурятский округ планируется сделать опорной сельскохозяйственной территорией
Экономика, 25.06.2018
Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет
Экономика, 24.06.2018
13 - 15 июня в Улан-Баторе прошла VIII международная встреча многостороннего партнерства по глобальной программе устойчивого развития животноводства
Экономика, 24.06.2018
Бурятское УФАС России признало действия ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» недобросовестной конкуренцией
Стартует всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, которое проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца
Со 2 по 10 июля власти республики будут собирать заявки работодателей и заказчиков о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест на 2019 год
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев постановил одобрить соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения (Забайкальский край), заключённое с правительством КНР в Пекине
Судебные приставы поселка Чунский Иркутской области приостановили эксплуатацию двух грузоподъемных башенных кранов одного из лесоперерабатывающих предприятий
В прокуратуру стали поступать обращения от жителей Читы и районов Забайкальского края о том, что они во время сеансов, в том числе массажа, покупали товары в кредит по явно завышенной стоимости. Об этом Заб.ру 22 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья
На первом заводе в Иркутске по производству глюкометров и тест-полосок для измерения сахара в крови начался монтаж оборудования
Это произойдёт с 10 июля
Республика 12 лет будет отдавать инвестору вложенные деньги
25 июня в России отмечается профессиональный праздник – День работника статистики
В Бурятии к старту XVII республиканских сельских спортивных игр завершили реконструкцию центрального стадиона в селе Кырен