Усть-Ордынский Бурятский округ хотят сделать опорным по сельскому хозяйству

Усть-Ордынский Бурятский округ планируется сделать опорной сельскохозяйственной территорией



Об этом губернатор Сергей Левченко заявил на открытии «Сурхарбан- 2018», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



– Аграриям округа оказывается значительная государственная поддержка. В 2017 году на эти цели было выплачено почти 715 млн рублей. В настоящее время в шести районах насчитывается почти 30 сельскохозяйственных организаций, 800 крестьянских хозяйств, более 40 тысяч личных подсобных хозяйств. Мы и впредь будем поддерживать этот сектор экономики. А у правительства области есть необходимые механизмы, и мы их список расширяем, чтобы Усть-Ордынский Бурятский округ был успешной опорной сельскохозяйственной территорией региона, – подчеркнул губернатор.







