Повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет объяснили тем, что они дольше живут

Экономика, Фото: пресс-служба Кремля. Максим Топилин

Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет



Повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет связано с тем, что они живут дольше, чем мужчины. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в интервью «Известиям», передаёт «Лента.Ру».



По словам Топилина, перед правительством стоит задача сблизить возрасты выхода на пенсию для мужчин и женщин, как это делается во многих странах.



- С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определённые взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться, — пояснил он.



Глава минтруда добавил, что в России разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин несколько выше, чем в развитых странах.



14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.



