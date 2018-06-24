13 - 15 июня в Улан-Баторе прошла VIII международная встреча многостороннего партнерства по глобальной программе устойчивого развития животноводства
В ходе командировки делегация Бурятии, во главе с председателем комитета развития сельских территорий и инвестиций минсельхозпрода республики Далаем Галсановым, приняли участие в панельной дискуссии, которую провело министерство продовольствия сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии на тему «Особенности пастбищного животноводства», с участием министров сельского хозяйства Монголии, Кыргызстана, Лаоса, Индии, и т.д. Всего на мероприятии присутствовали более 140 участников из 34 стран мира.
В рамках выезда проведена встреча с государственным секретарем министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Даажин Энхбатом, где были обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а именно поставок мяса из Монголии, а также вопросы отправки племенных животных, скаковых лошадей, саженцев, семян, пищевой продукции из России.
Представители Бурятии посетили компании «Эко Вуул ХХК» (EcoWoolDarkhan), находящуюся в Дархан, где встретились с ее руководством. Глава предприятия выразил готовность к сотрудничеству и рассказал об особенностях организации переработки шерсти.
В ходе мероприятия были продемонстрированы традиции номадного животноводства и ухода за скотом, сообщает пресс-служба минсельхозпрода.
Бурятия заинтересовалась монгольскими способами переработки шерсти
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