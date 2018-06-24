Бурятское УФАС России признало действия ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» недобросовестной конкуренцией
В апреле ТГК-14 организовала проведение маркетинговой акции «Чемпионат мира с ТГК-14». Обязательным условием участия в акции являлась оплата текущих начислений за апрель, задолженности, пеней, госпошлины.
На сайте компании был размещен плакат акции с изображением футбольного мяча, содержащего символику, правообладателем которой является FIFA. Кроме того, в самом наименовании акции имеется обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Чемпионат мира по футболу FIFA».
FIFA не давала ТГК-14 разрешения на использование символики чемпионата мира. Между тем, проведение поощрительной акции с несанкционированным использованием товарных знаков FIFA позволило компании получить преимущество при осуществлении коммерческой деятельности за счет повышенного интереса потребителей, что квалифицировано антимонопольным органом как акт недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба УФАС.
В Бурятии ТГК-14 уличили в незаконном использовании символики FIFA
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