Власти Бурятии собирают заявки на всероссийский конкурс от АСИ

Стартует всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, которое проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов



С 15 июня правительство республики начало приём заявок на участие в региональном этапе конкурса.



К участию допускаются подтвердившие свою эффективность лучшие практики и инициативы социально-экономического развития республики, а также муниципальных образований. Участие в конкурсе является бесплатным.



Лучшие практики и инициативы Агентство стратегических инициатив будет принимать на экспертизу через свои региональные отделения. Практики - победители конкурса будут внедрены и растиражированы на территории других регионов.



Заявки принимаются до 25 июля министерством экономики Бурятии, сообщает пресс-служба министерства.



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