S7 Airlines увеличивает частоту полётов в Улан-Удэ

Это произойдёт с 10 июля



С 10 июля по 30 августа авиакомпания S7 Airlines вводит дополнительные частоты к регулярным ежедневным рейсам по направлению Улан-Удэ - Москва (Домодедово).



Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушном судне В737. Время вылета в 07:25 часов, сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».



