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S7 Airlines увеличивает частоту полётов в Улан-Удэ

S7 Airlines увеличивает частоту полётов в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Это произойдёт с 10 июля

С 10 июля по 30 августа авиакомпания S7 Airlines вводит дополнительные частоты к регулярным ежедневным рейсам по направлению Улан-Удэ - Москва (Домодедово).

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушном судне В737. Время вылета в 07:25 часов, сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».

авиаперевозки
 
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