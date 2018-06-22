Это произойдёт с 10 июля
С 10 июля по 30 августа авиакомпания S7 Airlines вводит дополнительные частоты к регулярным ежедневным рейсам по направлению Улан-Удэ - Москва (Домодедово).
Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушном судне В737. Время вылета в 07:25 часов, сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».
S7 Airlines увеличивает частоту полётов в Улан-Удэ
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