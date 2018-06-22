Исполняющий мечту деда житель Мадрида побывал в Улан-Удэ

Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца



«Я из Сербии, жил в Белграде, а сейчас живу и работаю в столице Испании», — Боян впервые в жизни отправился в такой дальний и долгий путь. Первого марта он выехал из маленького городка Тарифа с южного края Испании, взяв на работе неоплачиваемый отпуск на неопределённое время. На вопрос, не мешает ли работа путешествовать, он ответил, что не мешает, потому что он не знает, возьмут ли его обратно.



Боян копил деньги 5 лет, за пройденный путь потратил пока 10 тысяч евро: «Если ты хочешь увидеть всю эту красоту, оно этого стоит. Если бы я ехал не на машине, то увидел бы гораздо меньше, а потратил больше. И если деньги закончатся, то я продам машину, и у меня будет возможность вернуться домой. На автомобиле удобнее: я взял все необходимые вещи для своих увлечений, сплю в машине часто».



Путешествие всего одно, а стран и регионов за спиной почти не счесть: Испания, Франция, Италия, Словения, Сербия, Болгария, Турция, Грузия, Чечня, Дагестан, Казахстан, Киргизия, Монголия, Россия.



Интересно слышать из уст иностранца о местных блюдах: «В Улан-Удэ я попробовал бузы. Они очень похожи на грузинские хинкали, но грузинские хинкали совсем не такие, как баварские. Ещё мне борщ очень понравился и блинчики с творогом».



Боян выбирал путь из туристических соображений – проезжал именно там, где не нужна виза: «Я путешествую ради свободы. Ради людей, которых узнаю. Ради пейзажей, всегда разных, но одинаково прекрасных. Ради той природы, которую я вижу по пути».



В своё путешествие он взял не только необходимые вещи, но и снаряжение для своих хобби, а это: кайтсёрфинг, сноукайтинг.



- Многие из тех, с кем я познакомился, стали моими товарищами по хобби, — говорит путешественник. — Вообще, я один поехал. В Белграде потом взял своего друга, и мы с ним доехали до Монголии, но потом он вернулся обратно на самолёте. В пути я преодолел много трудностей, иногда мне было одиноко, но я рад этому опыту. Считаю, что это путешествие – самое лучшее, что я сделал в своей жизни.



Боян не просто едет от города к городу, он, как истинный путешественник, покупает магнитики, снимает видео для своего канала на YouTube, делает замечательные снимки, публикует их в Instagram и отмечает точки, где побывал, на карте, которую приклеил на двери своей машины.



В разгаре Чемпионат мира по футболу, и все тянутся туда, на запад, а Боян едет совсем в другую сторону. Он исполняет светлую мечту в память о своём дедушке: «Я отправился во Владивосток, потому что мы с дедом, который, к сожалению, умер, планировали изведать путь по направлению Транссибирской магистрали».



Путь путешественника, по словам Бояна, начинается с мечты: «Если вы чувствуете, что созданы для путешествий, если очень хотите куда-то отправиться, то отправляйтесь без раздумий! Слушайте только своё сердце, не верьте в стереотипы и прислушивайтесь к интуиции. Деньги – не главное. Если не можете накопить, то есть возможность ездить автостопом, да – это опасно, но на свете гораздо больше добрых людей, нежели злых».



Боян говорит, что главное – начать. Нельзя понять мира и ощутить свободу, читая книги о путешествиях, разглядывая чужие фотографии. Настоящие эмоции можно ощутить лишь в деле. И самое лучшее, что может быть – увидеть всё в живую, сообщает chita.ru.



В Чите наш собеседник нашёл интересных друзей. Первым, с кем он познакомился в отеле – Генри из Пекина. Чего уж греха таить, моряк моряка видит издалека. Генри познакомил Бояна с двумя читинками, которые и устроили ему экскурсию по городу и сводили на йогу. На йоге он был второй раз в жизни, но при нашей встрече демонстрировал далеко не любительское хождение на руках.



- Троллейбусы и хрущёвки в Чите такие же, как в Белграде. Не думал, что увижу что-то родное на далёком Востоке, — в конце нашей встречи заявил он.

