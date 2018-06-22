Председатель российского правительства Дмитрий Медведев постановил одобрить соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения (Забайкальский край), заключённое с правительством КНР в Пекине
В правительстве Забайкальского края пояснили, что кроме компании ЗАО Рудник «Западная-Ключи» (дочернее предприятие China National Gold) в проекте, реализация которого продлится не менее двух лет, примут участие и бизнесмены из Индии.
Объем китайских инвестиций в производство составит 500 миллионов долларов США.
По словам губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, в рамках работ по развитию горнорудной отрасли региона уже ведён в эксплуатацию Быстринский горно-обогатительный комбинат. Кроме этого предстоит освоить Наседкинское золоторудное месторождение и Удоканское медное месторождение. Разработка Ключевского месторождения позволит увеличить золотодобычу в Забайкальском крае на 40%. Также предполагается создание более 700 рабочих мест непосредственно в горнодобыче.
Генеральный директор компании China National Gold господин Тун Цзюньхуа пояснил, что добывать золото в Забайкалье собираются путём технологии кучного выщелачивания. Китайские золотодобытчкики рассчитывают извлекать из руд месторождения около 6 тонн золота в год.
Напомним, что на ратификацию в Госдуму соглашение между правительством РФ и правительством Китая о совместной работе по разработке Ключевского золоторудного месторождения было внесено 15 июня 2018 года. Как отмечают авторы законопроекта, соглашение будет содействовать социальному и экономическому развитию государств и дальнейшему укреплению российско-китайских отношений, сообщает infoshos.ru.
Медведев одобрил добычу золота китайцами в Забайкалье
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