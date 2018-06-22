Приставы приостановили эксплуатацию двух кранов лесозаготовителя в Приангарье

Судебные приставы поселка Чунский Иркутской области приостановили эксплуатацию двух грузоподъемных башенных кранов одного из лесоперерабатывающих предприятий



Во время внеплановой выездной проверки инспектор Ростехнадзора установил нарушения требований промышленной безопасности на производственной площадке одного из лесозаготовительных предприятий района. А именно: не организован и не ведется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, отсутствуют руководители и специалисты, прошедшие аттестацию по промышленной безопасности, нет ряда документов по эксплуатации и обслуживанию двух грузоподъемных кранов. Выявленные нарушения при дальнейшей эксплуатации техники создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и могут привести к возникновению аварийной ситуации.



Чунский районный суд признал предприятие лесной отрасли виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления эксплуатации двух грузоподъемных башенных кранов на срок 90 суток.



Решение суда исполнено судебными приставами Чунского районного отдела судебных приставов. В присутствии понятых были опечатаны приводные механизмы и кабины кранов, сообщает snews.ru.

