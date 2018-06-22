Читинцы заявили в прокуратуру о завышенных кредитах на сеансах массажа

В прокуратуру стали поступать обращения от жителей Читы и районов Забайкальского края о том, что они во время сеансов, в том числе массажа, покупали товары в кредит по явно завышенной стоимости. Об этом Заб.ру 22 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья



- В частности, в Чите организаторы мероприятия предлагали людям с проблемами опорно-двигательной системы посетить семинар, на котором проводились сеансы массажа, а также реклама покрывал из овечьей шерсти, ортопедических подушек, моющих пылесосов и массажных кресел. Во время сеансов проходили различные конкурсы и с желающими оформлялись договоры купли-продажи в кредит на суммы, превышающие 100 тыс. рублей, явно превосходящие стоимость приобретаемых товаров, - говорится в релизе надзорного органа.



Прокуратура Забайкальского края просит граждан «проявлять бдительность и разумность».



- Убедитесь в достоверности информации, полученной в ходе мероприятий, сравните предлагаемые цены на товары с ценами от проверенных производителей и продавцов, не торопитесь заключать договоры о приобретении товаров по высокой цене с одновременным оформлением кредитных договоров. Если вы считаете, что стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию, - подчеркнули в пресс-службе.