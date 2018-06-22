Бурятстат отчитался об итогах работы

25 июня в России отмечается профессиональный праздник – День работника статистики



Впервые День работника статистики праздновался 25 июня 2015 года. История этого праздника связана с обнародованием 25 июня 1811 года императорского Манифеста Александра I «Об учреждении министерства полиции», при котором создано статистическое отделение (первый официальный центр правительственной статистики). В 1819 году оно было передано в ведение Министерства внутренних дел в связи с упразднением министерства полиции. Возглавил статистическое отделение академик К.Ф. Герман. В статистическом отделении рассматривали губернаторские отчеты, получали на их основе общие статистические своды, изучали статистику движения населения.



На сегодняшний день в Бурятстате трудятся более 200 человек, из которых 78,1 % – государственные служащие.



В 2017 году было выполнено 1252 статистические работы, сообщает Бурятстат.



Так, выполнена крупная статистическая работа «Федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год.



- Проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Отчёты в Бурятстат предоставили 28,7 тысяч респондентов, из них 10,9 тыс. юридических лиц и 17,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, - отметили в Бурятстате.



Продолжается подведение итогов всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.



В настоящее время проводится выборочное наблюдение рациона питания населения, которое позволит получить статистическую информацию, отражающую социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания населения Бурятии.



- В 2017 году для органов власти и управления в 2017 году с учётом периодичности подготовлено и направлено 64 аналитические записки и доклады, 40 сборников, 326 бюллетеней, 517 экспресс-информаций. Всего за 2017 год выпущено 947 изданий, - уточнили в Бурятстате.

