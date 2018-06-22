Бурятстат отчитался об итогах работы

25 июня в России отмечается профессиональный праздник – День работника статистики
Впервые День работника статистики праздновался 25 июня 2015 года. История этого праздника связана с обнародованием 25 июня 1811 года императорского Манифеста Александра I «Об учреждении министерства полиции», при котором создано статистическое отделение (первый официальный центр правительственной статистики). В 1819 году оно было передано в ведение Министерства внутренних дел в связи с упразднением министерства полиции. Возглавил статистическое отделение академик К.Ф. Герман. В статистическом отделении рассматривали губернаторские отчеты, получали на их основе общие статистические своды, изучали статистику движения населения.
На сегодняшний день в Бурятстате трудятся более 200 человек, из которых 78,1 % – государственные служащие.
В 2017 году было выполнено 1252 статистические работы, сообщает Бурятстат.
Так, выполнена крупная статистическая работа «Федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год.
- Проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Отчёты в Бурятстат предоставили 28,7 тысяч респондентов, из них 10,9 тыс. юридических лиц и 17,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, - отметили в Бурятстате.
Продолжается подведение итогов всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
В настоящее время проводится выборочное наблюдение рациона питания населения, которое позволит получить статистическую информацию, отражающую социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания населения Бурятии.
- В 2017 году для органов власти и управления в 2017 году с учётом периодичности подготовлено и направлено 64 аналитические записки и доклады, 40 сборников, 326 бюллетеней, 517 экспресс-информаций. Всего за 2017 год выпущено 947 изданий, - уточнили в Бурятстате.
Бурятстат отчитался об итогах работы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
25 июня в России отмечается профессиональный праздник – День работника статистики
В Бурятии к старту XVII республиканских сельских спортивных игр завершили реконструкцию центрального стадиона в селе Кырен
На 60% выполнены работы по второму этапу реконструкции Маратовской развязки в Иркутске
Горожанам презентуют доклад о буддизме на материале жизни Хамбо ламы
Гарсия Лопез Хосе Альберто на Байкале впервые. Хотя в России живет уже шесть лет
Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор подал иск к учреждению «Бурприрода»
За 5 месяцев пассажирский поезд № 150/149 сообщением Иркутск – Улан-Удэ перевёз более 41,4 тыс. пассажиров
18 предприятий находятся на контроле мэрии
Как изменятся цифры в платёжках от ресурсоснабжающих компаний, узнал «Байкал-Daily»
Отчисления в Пенсионный фонд были внушительными, но размер пенсии у бывшего гендиректора оказался невысок
Делегация минсельхозпрода Бурятии приняла участие в совещании по животноводству в Монголии
Об этом заявил председатель Счётной палаты Евгений Пегасов
Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко
Средний возраст исследователей составил 48 лет
В 2017 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 22 организации