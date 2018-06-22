В бурятском музее покажут фильм об Этигэлове

Горожанам презентуют доклад о буддизме на материале жизни Хамбо ламы



25 июня в 12 часов в Национальном музее Бурятии пройдёт презентация аналитического доклада «Традиционный российский буддизм как фактор гармоничного взаимодействия различных этносов и культур России на материале жизни, деятельности и наследия Пандито Хамбо ламы Даши-Доржи Этигэлова (Итигэлова)».





Также в музее представят и документальный фильм о феномене Хамбо ламы Этигэлова, съёмки которого проходят на территории республики в рамках специального проекта при поддержке Фонда президентских грантов и Буддийской традиционной Сангхи России, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.