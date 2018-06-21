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Суд принуждает Бурприроду выпустить 11 тысяч мальков омуля

Экономика, 
Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор подал иск к учреждению «Бурприрода»

В нём требовалось принять меры по компенсации вреда от рекреационной деятельности на особо охраняемой природной территории «Побережье Байкала» путём выпуска молоди омуля до 31-го декабря 2018 года.

На таких условиях ранее «Бурприрода» получила положительное заключение на свою заявку по рекреационной деятельности. Однако, несмотря на завершение заявленных работ, которые были проведены с 2015-2017 годы, учреждение не приняло меры по выпуску молоди. Заявка на включение в план искусственного воспроизводства водных биоресурсов до настоящего времени не подана.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора к учреждению об обязании принять меры по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Также суд обязал ответчика выпустить 11 тысяч особей молоди омуля в водные объекты бассейна озера Байкал до 31-го декабря.

Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
омуль
 
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