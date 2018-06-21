Озвучено количество пассажиров дневного экспресса Иркутск - Улан-Удэ

За 5 месяцев пассажирский поезд № 150/149 сообщением Иркутск – Улан-Удэ перевёз более 41,4 тыс. пассажиров



Как показали маркетинговые исследования, наибольшей популярностью у пассажиров пользуются сидячие вагоны. Поездки в этой категории вагонов выбрали 22,5 тыс. человек. Купе воспользовались 4,2 тыс. пассажиров, плацкартными – 14,7 тыс., сообщает пресс-служба ВСЖД.



В основном пассажиры приобретают билеты менее, чем за 20 дней до отправления поезда. А наиболее часто такие покупки совершаются за неделю до путешествия. Предварительная продажа билетов на эти поезда открывается за 90 суток до дня поездки.



С 10 декабря 2017 года дневной экспресс стал курсировать 7 раз в неделю. Составность экспресса при этом регулируется в зависимости от спроса пассажиров.



За 8-часовой путь следования поезд совершает двухминутные остановки на станциях Гончарово, Слюдянка, Байкальск, Выдрино, Тимлюй, Мысовая и Селенга.



Наиболее высокие показатели работы поезда отмечены в январе, что связано с праздничными каникулами. Пик пассажирооборота ожидается в летний период.



