Иркутянам выплатили 20 миллионов долгов по зарплате

18 предприятий находятся на контроле мэрии



С начала года задолженность по заработной плате перед работниками иркутских предприятий была погашена более чем на 20 миллионов. Сейчас администрация города Иркутска ведёт мониторинг по 18 предприятиям, где зафиксированы случаи задержки выплаты заработной платы. 12 из этих предприятий находятся в процедуре банкротства, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Вопрос обсуждался на очередном заседании Иркутской городской межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан. Там же был рассмотрен вопрос о соблюдении работодателями требований трудового законодательства в части оформления трудовых отношений с работниками в сфере организации пассажирских перевозок.



По словам специалистов, регулярная работа с перевозчиками даёт положительные результаты: из 47 предприятий, побывавших на заседаниях комиссии, 17 привели свои трудовые отношения с работниками в соответствие с действующим законодательством: со 143 работниками оформлены трудовые договоры. Остальные находятся в процессе. В 116 организациях уровень заработной платы доведен до уровня МРОТ.

