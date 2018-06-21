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Бывший директор Улан-Удэнского приборостроительного объединения: «На мою пенсию сложно прожить!»

Бывший директор Улан-Удэнского приборостроительного объединения: «На мою пенсию сложно прожить!»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Отчисления в Пенсионный фонд были внушительными, но размер пенсии у бывшего гендиректора оказался невысок

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии, бывший руководитель Улан-Удэнского приборостроительного объединения Сергей Соляник прокомментировал грядущее повышения пенсионного возраста. Его слова приводит ИА REGNUM.

- Я считаю, что вопрос повышения пенсионного возраста назрел давно. Ни для кого не секрет, что количество людей пенсионного возраста с каждым годом увеличивается. И уже давно практически во всём мире женщины и мужчины уходят на пенсию после 60 лет, - пояснил он корреспонденту ИА REGNUM.

При этом он подчеркнул, что сам уже второй год является пенсионером, однако размером своей пенсии недоволен:

- Я сам уже второй год являюсь пенсионером. Я работал гендиректором крупного предприятия, и отчисления в Пенсионный фонд были внушительными. А в результате я получил пенсию в размере 19 тысяч рублей, и на эти деньги сегодня сложно прожить. Если в деревнях на наши пенсии ещё можно протянуть на подсобном хозяйстве, то в городах, с опережающим ростом цен на ЖКХ, это нереально. Поэтому, с одной стороны, люди протестуют против увеличения пенсионного возраста. Но с другой стороны, пенсионеры держатся за свои рабочие места изо всех сил. Не потому, что они любят свою работу, а потому, что боятся остаться один на один с этой мизерной пенсией.

Эксперт опасается, что в случае увеличения пенсионного возраста люди после достижения определённого возраста будут всеми силами пытаться остаться на своей работе.

- Соответственно, будет меньше рабочих мест освобождаться за счёт этой естественной ротации. А уровень безработицы среди людей до 35 лет уже составляет 30%. И этот нарыв будет только нарастать и превращаться в нарыв социальный. Потому что никакого решения этой проблемы правительство Дмитрия Медведева на сегодняшний день не предлагает, — резюмировал Сергей Соляник.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе. Предполагается увеличение пенсионного возраста граждан РФ до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Происходить это будет поэтапно — если закон примут, то возраст выхода на пенсию с 2019 года будет ежегодно расти на полгода и достигнет установленных показателей к 2034 году.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Соляник покинул пост директора Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения зимой 2017 года. Он был бессменным руководителем предприятия 25 лет.



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