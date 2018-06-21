Делегация минсельхозпрода Бурятии приняла участие в совещании по животноводству в Монголии
13-15 июня в Улан-Баторе прошла VIII международная встреча многостороннего партнёрства по глобальной программе устойчивого развития животноводства. Бурятию представляла делегация во главе с председателем комитета развития сельских территорий и инвестиций Далаем Галсановым, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.
Представители Бурятии приняли участие в панельной дискуссии, которую провело министерство продовольствия сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии на тему «Особенности пастбищного животноводства». В дискуссии приняли участие министры сельского хозяйства Монголии, Кыргызстана, Лаоса, Индии, и т.д. Всего на мероприятии присутствовали более 140 участников из 34 стран мира.
Была проведена встреча с Государственным секретарем министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Даажин Энхбатом, где обсуждались вопросы поставок мяса из Монголии. На сегодняшний день в Монголии разрешение на поставку мяса имеют 29 предприятий.
Также обсуждались вопросы отправки племенных животных. Руководитель ЗАО «Комсомольское» представил предложение по поставкам племенного крупного рогатого скота. Предлагались также скаковые лошади, саженцы, семена, пищевая продукция из России.
Представители Бурятии посетили компанию «Эко Вуул ХХК» (Eco Wool Darkhan) в городе Дархан. Глава предприятия, господин Б. Эрдэнэ, выразил готовность к сотрудничеству и рассказал об особенностях организации переработки шерсти.
Монголия позиционирует себя в качестве крупнейшей страны с пастбищным животноводством, и производителя экологически чистого мяса. Монголия заинтересована в расширении рынков сбыта своей продукции, а также повышении эффективности отрасли животноводства, отмечают в минсельхозпроде Бурятии.
Бурятия и Монголия обсуждают поставки мяса
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