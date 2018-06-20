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В Бурятии выявили нецелевое расходование средств на 6,5 млн

В Бурятии выявили нецелевое расходование средств на 6,5 млн
Экономика,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил председатель Счётной палаты Евгений Пегасов 

Счётная палата Бурятии отчиталась от итогах работы в 2017 году на заседании комитета Народного Хурала по социальной политике, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Председатель Счётной палаты Евгений Пегасов рассказал, что всего в 2017 году было проведены 262 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Аудиторы Счётной палаты проверяли соблюдение предельного уровня соотношения средней зарплаты руководителей и работников бюджетных учреждений, использования средства фонда капитального ремонта, строительства школы-интерната в селе Красный Яр Кабанского района и другое.

По итогам проверок выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 3 190,0 млн. рублей. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено, неэффективное расходование бюджетных средств составило 6,5 млн. рублей.

- Устранено финансовых нарушений на сумму 74,7 млн. рублей, в том числе обеспечен возврат денежных средств в бюджеты всех уровней в сумме 482 тысяч рублей, дополнительными работами возмещено на сумму миллион рублей, - отметил Евгений Пегасов.

Председатель комитета по социальной политике Александр Стопичев подчеркнул, что нужно «не только выявлять нарушения, но и учить, чтобы подобное не повторялось». Евгений Пегасов заверил, что работа в этом направлении ведется. По итогам проверок Счётной палаты составляются рекомендации о совершенствовании порядка распределения субсидий, межбюджетных трансфертов, утверждении нормативов. Республиканские органы власти и муниципалитеты прислушиваются к мнению Счетной палаты.

Депутат Андреян Зыбынов, в свою очередь, поднял вопрос о крупных предприятиях Бурятии, уплачивающих налог на прибыль в консолидированный бюджет. Существует мнение, что налоговые поступления в республиканский бюджет в этом случае меньше чем могли бы быть. Евгений Пегасов согласился, что возможности для снижения налогооблагаемой базы при этой системе существуют, но у республиканской налоговой службы недостаточно возможностей, чтобы воздействовать на эти крупные компании.

Парламент республики даст оценку работе Счетной палаты на 30-й сессии, которая состоится 28 июня. 
счетная палата
 
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