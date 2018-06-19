Ростуризм представил Бурятию на выставке в Корее

C 14 по 17 июня в Сеуле (проходила 33-я международная туристская выставка KOTFA (Korea World Travel Fair) – одна из крупнейших туристских выставок Восточной Азии
В рамках выставки KOTFA федеральное агентство по туризму организовало национальный стенд Российской Федерации Visit Russia. На нем были представлены популярные у туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона туристские направления России: Хабаровский и Приморский края, Бурятия, а также подмосковный город Сергиев Посад.
В рамках деловой программы выставки прошла презентация туристских продуктов субъектов Российской Федерации.
Также состоялось торжественное открытие национального туристского офиса Visit Russia в Сеуле. Новый офис откроет возможность прямого взаимодействия российских регионов с корейской аудиторией в различных форматах: В2В – с туроператорскими компаниями, а также В2С – непосредственно с туристами.
- Презентация туристских предложений российских регионов в рамках крупных международных отраслевых выставок, таких как KOTFA, является зарекомендовавшим себя инструментом продвижения национального турпродукта за рубежом. Корея представляет собой очень перспективный для России направляющий рынок. Въездной турпоток из этой страны интенсивно растет. По итогам 2017 года Российскую Федерацию с целью туризма посетили 232 тыс. корейских граждан, что на 30% больше, чем в 2016 году. В первом квартале текущего года турпоток из Кореи в Россию по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 47%. Мы планируем сохранять и развивать позитивную динамику благодаря активной маркетинговой деятельности на корейском туристском рынке, – говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Выставка KOTFA ежегодно собирает туристические компании со всего мира, а также представителей международных авиалиний, национальных и региональных советов по туризму, региональные туристские администрации, крупнейшие гостиничные комплексы, курорты и т.д. Посетители выставки имеют возможность ознакомиться со всеми видами туристических предложений, объектами показа, выбрать интересующий маршрут, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Ростуризм представил Бурятию на выставке в Корее
Экономика, Фото:
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