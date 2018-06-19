Эксперт объяснил рост котировок акций ТГК-14

Рост котировок акций ТГК-14 связан с вливаниями в компанию. Об этом 17 июня сообщил РБК со ссылкой на эксперта на Московской бирже



- Источник на «Московской бирже» рассказал РБК Дальний Восток, что резкий рост котировок в данном случае не чреват рисками — скорее всего, имело место вливание средств в компанию», - написало издание. «В системе ТГК обычны слияния и поглощения. Такие истории происходят с акциями таких компаний постоянно, — резюмировал собеседник.



Ранее Заб.ру сообщал, что капитализация «Территориальной генерирующей компании №14» (ТГК-14) за два года выросла в 4,6 раз - с 1,49 млрд до 7 млрд рублей. Акции в 2017 году подорожали почти в полтора раза.



Генеральный директор ТГК-14 Алексей Лизунов в годовом отчёте компании отметил, что открывается перспектива реализации стратегических инфраструктурных проектов как на региональном, так и на федеральном уровнях. В перспективе есть планы по строительству двух энергоблоков на базе Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По предварительной оценке, размер инвестиций превысит 33 млрд рублей. «В Бурятии будет реализован единственный в Сибири проект по строительству крупной электростанции», — подчеркнул Лизунов.



Напомним, члены Совета директоров ТГК-14 получили 5,2 млн руб за участие в 15 заседаниях в 2017 году.



Общая сумма зарплат гендиректора ТГК-14 и его заместителей за год выросла на 13 млн рублей – с 30 млн до 43 млн рублей.

