Россияне назвали лучший способ сбережения денег

Почти половина респондентов (48%) назвала вклад в банке самым хорошим вариантом вложения свободных средств



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, чтобы выяснить отношение жителей России к банковским вкладам.



Отмечается, что с начала этого года россияне относятся к банкам стабильно. В мае почти половина респондентов (48%) назвала вклад в банке самым хорошим вариантом вложения свободных средств. Нынешние показатели выше аналогичных за 2015-2016 годы. 30% опрошенных считают, что в настоящее время лучше забрать деньги из банка.



- Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение — они говорят о необходимости сократить повседневные расходы… Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%, — говорится в результатах исследования.



По данным ВЦИОМ, в исследовании, которое проводилось 29-30 мая, участвовали порядка 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не более 2,5%, сообщает «Газета.ру».



