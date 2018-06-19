Почти 5 млн предложили тратить на страхование помощников депутатов в Забайкалье

Депутат Валерий Альханов внёс в Заксобрание Забайкальского края законопроект о выделении 4,8 млн рублей в год из бюджета региона на обязательное страхование помощников депутатов
Согласно законопроекту, предполагается предусмотреть расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медстрахование, начисляемых на выплаты денежного вознаграждения помощникам депутатов. Об этом сообщает «Забмедиа».
Поправки будут внесены в закон «О статусе депутата Заксобрания Забайкальского края». Согласно этому закону, «в смете расходов Заксобрания края за счёт средств бюджета края на каждого депутата предусматриваются расходы в размере 30 тысяч рублей ежемесячно на выплату денежного вознаграждения помощникам депутата».
В финансово-экономическом обосновании говорится, что расходы на выплату денежного вознаграждения в год помощникам 50-ти депутатов составляют 18 млн рублей. Соответственно, расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование составят 4,8 млн рублей, уточняет «Забмедиа».
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