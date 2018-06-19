Ежемесячное вознаграждение за воспитание приёмного ВИЧ-инфицированного ребёнка планируется увеличить на 25%
Готовится соответствующий законопроект, сообщили в пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в настоящее время приёмным родителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за каждого принятого на воспитание ребёнка, при этом размер вознаграждения возрастает на 25%, если ребёнок не достиг трехлетнего возраста либо имеет ограниченные возможности здоровья либо является инвалидом. Предлагается отнести к этой категории также и детей, зараженных ВИЧ.
В настоящее время на учете в органах опеки Иркутской области состоит 123 таких ребёнка.
За приёмных детей с ВИЧ в Иркутской области будут доплачивать
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