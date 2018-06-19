В правительство внесён законопроект об упрощении процедуры согласования строительства и реконструкции школ и больниц на Байкале
Минприроды России намерено упростить процедуру согласования строительства и реконструкции школ и больниц на Байкале, сообщает «Интерфакс».
Соответствующий законопроект минприроды внесло в правительство.
- Законопроектом предусматривается исключение требований проведения государственной экологической экспертизы по проектной документации на объекты социальной инфраструктуры в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории, - говорится в сообщении министерства природных ресурсов.
При этом в границах центральной экологической зоны Байкала обязательства проводить экологическую экспертизу сохранятся.
Одновременно законопроектом вносятся соответствующие поправки в закон «Об охране озера Байкал» и в Градостроительный кодекс РФ.
В ведомстве отметили, что документ был согласован с органами власти Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, а также прошёл процедуру общественного обсуждения в интернете.
На Байкале станет проще строить школы и больницы
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