В последние годы пик туристического сезона на Байкале сместился с июля на август
Об этом ИА «Телеинформ» рассказал вице-президент Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор турфирмы GreenExpress Вадим Копылов.
Он отметил, что границы сезона не только смещаются, но и расширяются – сегодня они захватывают май и сентябрь. Эксперт подчеркнул, что отчасти это связно с дороговизной транспортной составляющей – в мае авиабилеты ощутимо дешевле, чем летом.
Вадим Копылов подчеркнул, что мнение о дороговизне отдыха на Байкале в значительной степени складывается именно из-за стоимости транспортной составляющей. Тем более, что даже из относительно близких к Приангарью регионов многие вынуждены лететь сюда через Москву из-за отсутствия прямого сообщения.
– Есть много желающих увидеть Байкал, но далеко не все могут позволить себе это, – говорит эксперт.
Он отметил, что сейчас делается акцент на развитие межрегиональных авиаперевозок. Возможно, это сделает Байкал более доступным и сюда поедет больше российских туристов.
На Байкале пик сезона смещается с июля на август
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поток китайских туристов как на Байкале, так и в целом по миру уменьшится через десять лет. Об этом журналистам рассказала глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина со ссылкой на экспертные исследования
В последние годы пик туристического сезона на Байкале сместился с июля на август
Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»
Справедливость восстановила прокуратура
В том числе, для многодетных семей
Продажи выросли почти на 66%
Она будет состоять из 12 пунктов
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
Это рост за прошедшую неделю
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов
Вместо них возведут многоэтажки