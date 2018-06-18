На Байкале пик сезона смещается с июля на август

В последние годы пик туристического сезона на Байкале сместился с июля на август



Об этом ИА «Телеинформ» рассказал вице-президент Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор турфирмы GreenExpress Вадим Копылов.



Он отметил, что границы сезона не только смещаются, но и расширяются – сегодня они захватывают май и сентябрь. Эксперт подчеркнул, что отчасти это связно с дороговизной транспортной составляющей – в мае авиабилеты ощутимо дешевле, чем летом.



Вадим Копылов подчеркнул, что мнение о дороговизне отдыха на Байкале в значительной степени складывается именно из-за стоимости транспортной составляющей. Тем более, что даже из относительно близких к Приангарью регионов многие вынуждены лететь сюда через Москву из-за отсутствия прямого сообщения.



– Есть много желающих увидеть Байкал, но далеко не все могут позволить себе это, – говорит эксперт.



Он отметил, что сейчас делается акцент на развитие межрегиональных авиаперевозок. Возможно, это сделает Байкал более доступным и сюда поедет больше российских туристов.

