Германский турист на тракторе навестит Байкал

Губерту Вирту 70 лет, и он простой механик из небольшой немецкой деревушки. У него была мечта – посетить чемпионат мира по футболу в России, но удовольствие это недешёвое
О том, как сэкономить на авиабилетах и жилье, добродушный болельщик рассказал выпускающему редактору РИА Новости Николаю Рязанцеву.
- Вы - тот самый болельщик, который взорвал интернет историей о путешествии на тракторе из Германии в Россию? – спрашиваю Губерта, заметив его возле «Лужников» незадолго до старта матча Германия – Мексика.
- Да, я просто местная звезда, - смеется герой нашего рассказа.
Губерт – обычный немецкий бюргер, который любит футбол. Улыбка редко сходит с его добродушного лица, украшенного пышными усами. Он давно хотел посетить Россию и не мог пропустить такой момент. Оседлав свой видавший виды трактор, который возрастом превосходит его, он проделал путь от Форххайма до Москвы за 30 дней, преодолев больше двух тысяч километров вместе со своим другом – таксой Хексом. Говорит, что не встретил никаких препятствий или проблем, и даже хвалит российские дороги. Вот уж неожиданность.
Но вообще, кажется, что ему мало что может испортить настроение. Ведь мечта сбылась. Губерт в восторге от Москвы и от гостеприимства россиян. Он сумел добраться до места назначения, но вот с билетами вышла проблема. Многие из нас сидели на билетном сайте ФИФА и смотрели, как человечек часами движется к заветной цели входа на сайт, обнаруживая в конце концов, что можно купить только пропуск на матчи где-нибудь в Саранске с участием не самых сильных сборных. На матчи бундестим билетов было не достать.
Узнав о путешествии Губерта из немецкой глубинки в российскую столицу, с ним связались представители Департамента спорта и туризма города Москвы и подарили билет на VIP-трибуну на первый матч немцев на групповом этапе. Крутая история, не правда ли? Вот пример того, как надо строить отношения с иностранцами, и они ответят взаимностью, будьте уверены. Многим политикам бы взять на заметку такое…
Губерт планирует задержаться в столице на месяц, то есть до финала. Хотя, по его словам, сборной Германии туда пробиться будет крайне сложно. Фаворитов много, но пока еще никто не продемонстрировал чемпионской игры.
Ну а после окончания чемпионата мира он собирается вернуться в Россию – очень хочет посмотреть на Байкал и проехаться по Транссибирской магистрали. Также мечтает совершить кругосветное путешествие (не на тракторе, конечно) и посмотреть весь мир.
Германский турист на тракторе навестит Байкал
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
14 июня в Новосибирске прошла первая «Академия развития моногородов», которая объединила 150 представителей моногородов из 10 регионов Сибири, включая Бурятию
Поток китайских туристов как на Байкале, так и в целом по миру уменьшится через десять лет. Об этом журналистам рассказала глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина со ссылкой на экспертные исследования
В последние годы пик туристического сезона на Байкале сместился с июля на август
Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»
Справедливость восстановила прокуратура
В том числе, для многодетных семей
Продажи выросли почти на 66%
Она будет состоять из 12 пунктов
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
Это рост за прошедшую неделю
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов