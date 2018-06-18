Германский турист на тракторе навестит Байкал

Губерту Вирту 70 лет, и он простой механик из небольшой немецкой деревушки. У него была мечта – посетить чемпионат мира по футболу в России, но удовольствие это недешёвое



О том, как сэкономить на авиабилетах и жилье, добродушный болельщик рассказал выпускающему редактору РИА Новости Николаю Рязанцеву.



- Вы - тот самый болельщик, который взорвал интернет историей о путешествии на тракторе из Германии в Россию? – спрашиваю Губерта, заметив его возле «Лужников» незадолго до старта матча Германия – Мексика.



- Да, я просто местная звезда, - смеется герой нашего рассказа.



Губерт – обычный немецкий бюргер, который любит футбол. Улыбка редко сходит с его добродушного лица, украшенного пышными усами. Он давно хотел посетить Россию и не мог пропустить такой момент. Оседлав свой видавший виды трактор, который возрастом превосходит его, он проделал путь от Форххайма до Москвы за 30 дней, преодолев больше двух тысяч километров вместе со своим другом – таксой Хексом. Говорит, что не встретил никаких препятствий или проблем, и даже хвалит российские дороги. Вот уж неожиданность.



Но вообще, кажется, что ему мало что может испортить настроение. Ведь мечта сбылась. Губерт в восторге от Москвы и от гостеприимства россиян. Он сумел добраться до места назначения, но вот с билетами вышла проблема. Многие из нас сидели на билетном сайте ФИФА и смотрели, как человечек часами движется к заветной цели входа на сайт, обнаруживая в конце концов, что можно купить только пропуск на матчи где-нибудь в Саранске с участием не самых сильных сборных. На матчи бундестим билетов было не достать.



Узнав о путешествии Губерта из немецкой глубинки в российскую столицу, с ним связались представители Департамента спорта и туризма города Москвы и подарили билет на VIP-трибуну на первый матч немцев на групповом этапе. Крутая история, не правда ли? Вот пример того, как надо строить отношения с иностранцами, и они ответят взаимностью, будьте уверены. Многим политикам бы взять на заметку такое…



Губерт планирует задержаться в столице на месяц, то есть до финала. Хотя, по его словам, сборной Германии туда пробиться будет крайне сложно. Фаворитов много, но пока еще никто не продемонстрировал чемпионской игры.



Ну а после окончания чемпионата мира он собирается вернуться в Россию – очень хочет посмотреть на Байкал и проехаться по Транссибирской магистрали. Также мечтает совершить кругосветное путешествие (не на тракторе, конечно) и посмотреть весь мир.

