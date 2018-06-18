Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»
Летом этого года Росмолодежь организует две этнотуристические экспедиции по нескольким регионам России. Маршрут первого путешествия пройдет по территории Восточной Сибири. Знакомство с культурой народов Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области запланировано на период с 25 июня по 2 июля.
Участники второго маршрута посетят регионы Поволжья. В центре внимания будут традиции жителей республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. По данным организаторов, поездка назначена на период с 13 по 19 августа.
В программу этнотуристических проектов «Пути России» войдет посещение национальных памятников культуры, музеев, национальных парков, соборов и храмов, а также встречи с представителями органов власти и молодежных общественных организаций.
По итогам путешествий, участники экспедиций создадут уникальные видео-, фотоматериалы, статьи и заметки, способствующие сотрудничеству и дружбе между народами, а также развитию внутреннего туризма в Российской Федерации. Свой вклад в развитие диалога культур могут внести и представители костромского края. Для этого необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» (https://www.ais.fadm.gov.ru/measures/view/10518) и пройти онлайн-собеседование с организаторами, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.
Росмолодёжь отбирает блогеров для поездки в Бурятию
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»
Справедливость восстановила прокуратура
В том числе, для многодетных семей
Продажи выросли почти на 66%
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
Это рост за прошедшую неделю
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов
Вместо них возведут многоэтажки
В этом году планируется ремонт на полмиллиарда рублей
К 2025 году по объёму производства обещали превзойти превосходить лучшие времена Советского Союза
Рабочие приступили к выполнению первого этапа реконструкции вокзального комплекса станции Иркутск-Пассажирский