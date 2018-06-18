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Росмолодёжь отбирает блогеров для поездки в Бурятию

Экономика, 
Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»

Летом этого года Росмолодежь организует две этнотуристические экспедиции по нескольким регионам России. Маршрут первого путешествия пройдет по территории Восточной Сибири. Знакомство с культурой народов Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области запланировано на период с 25 июня по 2 июля.

Участники второго маршрута посетят регионы Поволжья. В центре внимания будут традиции жителей республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. По данным организаторов, поездка назначена на период с 13 по 19 августа.

В программу этнотуристических проектов «Пути России» войдет посещение национальных памятников культуры, музеев, национальных парков, соборов и храмов, а также встречи с представителями органов власти и молодежных общественных организаций.

По итогам путешествий, участники экспедиций создадут уникальные видео-, фотоматериалы, статьи и заметки, способствующие сотрудничеству и дружбе между народами, а также развитию внутреннего туризма в Российской Федерации. Свой вклад в развитие диалога культур могут внести и представители костромского края. Для этого необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» (https://www.ais.fadm.gov.ru/measures/view/10518) и пройти онлайн-собеседование с организаторами, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.
туризм
 
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