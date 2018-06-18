Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

Представители Бурятии прошли обучение в «Академии развития моногородов»

Экономика, 
14 июня в Новосибирске прошла первая «Академия развития моногородов», которая объединила 150 представителей моногородов из 10 регионов Сибири, включая Бурятию

В составе команд из моногородов в Новосибирске собрались представители органов местного самоуправления и региональных органов власти, а также предприниматели, реализующие проекты в монопоселениях. Мероприятие проходило в Сибирском институте управления РАНХиГС.

Новый образовательный проект направлен на то, чтобы все регионы знали о существующих в стране мерах поддержки монопоселений, подчеркнула в своем видеообращении к участникам из СФО руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.

- Сейчас ежегодно на различные меры поддержки государство направляет порядка 300 млрд рублей, и задача Академии – научить вас использовать этот ресурс. Год 2018-й посвящен развитию науки, цифровой экономики, культуры. Все эти приоритетные проекты отражены в указе президента России, и ваша задача – внедрить их на своих территориях, а также вовлечь в уже сложившиеся команды для развития моногородов активных неравнодушных граждан, – сказала Ирина Макиева.

По словам заместителя генерального директора Фонда развития моногородов – руководителя департамента программ развития моногородов Евгения Подшивалова, «Академия развития моногородов» является продолжением большой образовательной программы, которую Фонд развития моногородов завершил в декабре 2017 года. В ходе программы все команды моногородов прошли обучение на базе РАНХиГС и бизнес-школы «Сколково» в Москве. В общей сложности было аттестовано 1546 специалистов. Теперь обучение продолжается в новом формате, уже в регионах.

- Академия направлена на решение задач, связанных с привлечением инвесторов. Сейчас это чрезвычайно актуально, так как только в моногородах СФО создано уже 13 ТОСЭР, а в реестре зарегистрировано всего 20 резидентов, готовых к реализации инвестпроектов. Нам нужно в сжатые сроки увеличивать этот показатель. Также мы говорим о социальном предпринимательстве, о тех дополнительных источниках, которые существуют для реализации проектов в социальной сфере. Учимся привлекать в моногорода деньги государственных программ, государственных и частных институтов развития, – прокомментировал Евгений Подшивалов.

Команды моногородов знакомились с перспективами цифровизации городов на примере внедрения онлайн-сервисов компании Яндекс, ставшей партнером ФРМ и разработавшей специальный продукт для моногородов, следили за особенностями проектирования и реализации успешных проектов по созданию парковых пространств. После рассказа о возможностях использования мер поддержки проектов социальной направленности негосударственных институтов развития на организованном позже ланче к выступавшим образовалась очередь из желающих получить более подробную информацию и пригласить частные фонды к сотрудничеству.

Предприниматели приняли активное участие в воркшопе «Деньги для реализации проектов», где рассматривали требования к инициаторам бизнес-проектов, особенности работы на базе ТОСЭР, программы льготных займов и другие меры господдержки бизнеса от корпорации МСП, МСП Банка, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, знакомились с историями успеха инвестиционных проектов в моногородах, уже получивших поддержку от государства. При этом в фокусе внимания оказались практические аспекты и конкретные примеры экономической эффективности для инвестора.

Большую заинтересованность вызвала деловая игра «Поиск инвестора» для сотрудников органов власти и предпринимателей, разработанная ФРМ специально для «Академии развития моногородов», чтобы чиновники и бизнесмены на практике оценили разные стратегии коммуникации и нашли способы привлечения инвесторов на территории, сообщает пресс-служба фонда.

моногород
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Представители Бурятии прошли обучение в «Академии развития моногородов»
Экономика, 18.06.2018
14 июня в Новосибирске прошла первая «Академия развития моногородов», которая объединила 150 представителей моногородов из 10 регионов Сибири, включая Бурятию
Эксперты: Поток китайских туристов на Байкал спадёт через 10 лет
Экономика, 18.06.2018
Поток китайских туристов как на Байкале, так и в целом по миру уменьшится через десять лет. Об этом журналистам рассказала глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина со ссылкой на экспертные исследования
На Байкале пик сезона смещается с июля на август
Экономика, 18.06.2018
В последние годы пик туристического сезона на Байкале сместился с июля на август
Росмолодёжь отбирает блогеров для поездки в Бурятию
Экономика, 18.06.2018
Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»
Железнодорожникам в Забайкалье не оплатили все часы работы
Экономика, 18.06.2018
Справедливость восстановила прокуратура
Глава Бурятии: «Мы приехали в Японию не просить»
Глава Бурятии: «Мы приехали в Японию не просить»
Экономика, 18.06.2018
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Бурятия ищет инвесторов на разработку Ошурковского месторождения апатитов
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Улан-Удэ оказался в аутсайдерах российского рейтинга жилищного строительства
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
На укрепление берега Байкала направлено свыше миллиарда рублей
Экономика, 15.06.2018
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
В Улан-Удэ подорожали овощи, крупы и сахар
Экономика, 15.06.2018
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
В Бурятии обсудили способы защиты растений
Экономика, 15.06.2018
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^