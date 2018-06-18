Представители Бурятии прошли обучение в «Академии развития моногородов»

14 июня в Новосибирске прошла первая «Академия развития моногородов», которая объединила 150 представителей моногородов из 10 регионов Сибири, включая Бурятию



В составе команд из моногородов в Новосибирске собрались представители органов местного самоуправления и региональных органов власти, а также предприниматели, реализующие проекты в монопоселениях. Мероприятие проходило в Сибирском институте управления РАНХиГС.



Новый образовательный проект направлен на то, чтобы все регионы знали о существующих в стране мерах поддержки монопоселений, подчеркнула в своем видеообращении к участникам из СФО руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.



- Сейчас ежегодно на различные меры поддержки государство направляет порядка 300 млрд рублей, и задача Академии – научить вас использовать этот ресурс. Год 2018-й посвящен развитию науки, цифровой экономики, культуры. Все эти приоритетные проекты отражены в указе президента России, и ваша задача – внедрить их на своих территориях, а также вовлечь в уже сложившиеся команды для развития моногородов активных неравнодушных граждан, – сказала Ирина Макиева.



По словам заместителя генерального директора Фонда развития моногородов – руководителя департамента программ развития моногородов Евгения Подшивалова, «Академия развития моногородов» является продолжением большой образовательной программы, которую Фонд развития моногородов завершил в декабре 2017 года. В ходе программы все команды моногородов прошли обучение на базе РАНХиГС и бизнес-школы «Сколково» в Москве. В общей сложности было аттестовано 1546 специалистов. Теперь обучение продолжается в новом формате, уже в регионах.



- Академия направлена на решение задач, связанных с привлечением инвесторов. Сейчас это чрезвычайно актуально, так как только в моногородах СФО создано уже 13 ТОСЭР, а в реестре зарегистрировано всего 20 резидентов, готовых к реализации инвестпроектов. Нам нужно в сжатые сроки увеличивать этот показатель. Также мы говорим о социальном предпринимательстве, о тех дополнительных источниках, которые существуют для реализации проектов в социальной сфере. Учимся привлекать в моногорода деньги государственных программ, государственных и частных институтов развития, – прокомментировал Евгений Подшивалов.



Команды моногородов знакомились с перспективами цифровизации городов на примере внедрения онлайн-сервисов компании Яндекс, ставшей партнером ФРМ и разработавшей специальный продукт для моногородов, следили за особенностями проектирования и реализации успешных проектов по созданию парковых пространств. После рассказа о возможностях использования мер поддержки проектов социальной направленности негосударственных институтов развития на организованном позже ланче к выступавшим образовалась очередь из желающих получить более подробную информацию и пригласить частные фонды к сотрудничеству.



Предприниматели приняли активное участие в воркшопе «Деньги для реализации проектов», где рассматривали требования к инициаторам бизнес-проектов, особенности работы на базе ТОСЭР, программы льготных займов и другие меры господдержки бизнеса от корпорации МСП, МСП Банка, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, знакомились с историями успеха инвестиционных проектов в моногородах, уже получивших поддержку от государства. При этом в фокусе внимания оказались практические аспекты и конкретные примеры экономической эффективности для инвестора.



Большую заинтересованность вызвала деловая игра «Поиск инвестора» для сотрудников органов власти и предпринимателей, разработанная ФРМ специально для «Академии развития моногородов», чтобы чиновники и бизнесмены на практике оценили разные стратегии коммуникации и нашли способы привлечения инвесторов на территории, сообщает пресс-служба фонда.



