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Железнодорожникам в Забайкалье не оплатили все часы работы

Экономика, 
Справедливость восстановила прокуратура

Могочинская транспортная прокуратура в Забайкальском крае по обращению одного из работников проверила путевую машинную станцию № 11 ОАО «РЖД». Выявлены нарушения трудовых прав 5 работников организации.

Мужчины в январе-феврале направлялись в командировку в другие регионы на срок от 26 до 38 суток для сопровождения специализированной железнодорожной техники.

- Установлено, что сопровождение техники осуществлялось ими посменно, по 12 часов каждым работником непрерывно, однако, при составлении табеля учёта рабочего времени при нахождении работников в командировке в качестве рабочего времени им было учтено не 12, а 8 часов и, исходя из этого, было произведено неполное начисление заработной платы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Начальнику ПМС-11 внесено представление с требование устранить нарушения прав работников на полную оплату труда.

Кроме этого, прокуратура возбудила на руководителя предприятия административное дело за нарушение законодательства о труде. Постановлением Государственной инспекции труда в Забайкальском крае он оштрафован.

Трудовые права работников Путевой машинной станции № 11 ОАО «РЖД» были восстановлены - им произведён пересчёт рабочего времени при нахождении в командировке и, соответственно, размер заработной платы.
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